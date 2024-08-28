Американцы оставят в Узбекистане вывезенную из Афганистана военную авиатехнику

Москва. 28 августа. INTERFAX.RU - Власти Узбекистана и США договорились о судьбе американских военных самолетов и вертолетов, которые в августе 2021 года афганские военные перебросили на территорию Узбекистана, заявил посол США в Ташкенте Джонатан Хеник. Его слова приводят узбекские СМИ.

"Будет в Узбекистане. Да, это уже официально", - сказал посол. По его словам, стороны уже реализуют совместную программу.

Хеник добавил, что эта техника никогда не была афганской: "Они (армия Афганистана - ИФ) использовали ее, но мы всегда были владельцами".

Ранее узбекские СМИ сообщали, что американская Sierra Nevada Corporation отремонтирует для Узбекистана шесть самолетов Pilatus PC-12, которые вместе с другой авиатехникой афганские военные, нарушив границу, перегнали в Узбекистан на фоне прихода к власти талибов ("Талибан" - запрещенная в России террористическая организация).

Politico в сентябре 2022 года сообщало, что США могут передать Таджикистану и Узбекистану до 50 военных самолетов и вертолетов, оказавшихся на их территории, в обмен на помощь в борьбе с терроризмом в Афганистане.

В дни захвата талибами власти в Афганистане в августе 2021 года воздушное пространство Узбекистана незаконно пересекли 22 военных самолета и 24 вертолета (Embraer EMB 314 Super Tucano, UH-60 Black Hawk, MD-530, PC-12 и Ми-17).