Бюджет Польши на 2025 год предусматривает рекордные расходы на оборону

Москва. 28 августа. INTERFAX.RU - Правительство Польши в среду одобрило проект бюджета на 2025 год, которым в частности предусмотрено рекордное увеличение расходов на оборону, сообщают польские СМИ.

"Мы подготовили бюджет созидания и силы. Мы будем выстраивать то, что является необходимым для безопасности Польши – как безопасности непосредственной, так и энергетической. Мы решили выделить рекордные средства на оборону даже в сравнении с оборонным бюджетом на этот год, который также был рекордным. Речь идет о сумме более чем в 186 млрд злотых ($48,5 млрд)", - приводит польская радиостанция RMF24 слова польского премьер-министра Дональда Туска.

Он отметил, что "расходы на оборону в следующем году потребуют огромных усилий, но пути назад уже нет".

Польское телевидение напоминает, что правительство должно принять окончательный проект бюджета на 2025 год до 30 сентября, после чего вместе с обоснованием его передадут в сейм (парламент Польши) на утверждение. Затем он поступит на подпись президенту.