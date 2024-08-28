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ХроникаЗадержание Павла Дурова во ФранцииОбновлено в 16:23

Запасы нефти в США снизились на 846 тыс. баррелей за неделю

Москва. 28 августа. INTERFAX.RU - Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе уменьшились на 846 тыс. баррелей до 425,18 млн баррелей. Об этом говорится в еженедельном докладе министерства энергетики страны.

Товарные запасы бензина снизились на 2,2 млн баррелей и составили 218,39 млн баррелей.

Коммерческие запасы дистиллятов увеличились на 275 тыс. баррелей до 123,09 млн баррелей.

Эксперты ожидали снижения запасов нефти на 2,78 млн баррелей, уменьшения запасов бензина на 2,15 млн баррелей и падения запасов дистиллятов на 815 тыс. баррелей.

США
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