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ХроникаЗадержание Павла Дурова во ФранцииОбновлено в 16:23

США ввели санкции против израильской НПО из-за ситуации на Западном берегу Иордана

Москва. 28 августа. INTERFAX.RU - США в среду включили в санкционные списки израильскую неправительственную организацию (НПО) и одного человека, усмотрев в их действиях нарушения прав палестинцев на Западном берегу реки Иордан, сообщает американский Госдеп.

"В рамках усилий США по реагированию на экстремальный уровень нестабильности и насилия в отношении жителей Западного берега мы вводим дополнительные санкции против тех, кто имеет отношение к насилию в этом регионе или предоставляет этому материальную поддержку", - говорится в пресс-релизе Госдепа.

Так, Вашингтон включил в санкционные списки израильскую неправительственную организацию Hashomer Yosh, сотрудники которой, по мнению США, помешали вернуться 250 палестинцам в свои дома.

Кроме того, под санкции подпал Ицхак Филант, координатор гражданской безопасности в одном из поселений. По данным Госдепа, Филант совершал в отношении палестинцев "злоумышленные действия, выходящие за рамки его полномочий".

США Западный берег Израиль
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