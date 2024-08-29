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ХроникаЗадержание Павла Дурова во ФранцииОбновлено в 16:23

США заявили о совместной ответственности с Китаем за предотвращение конфронтации

Москва. 29 августа. INTERFAX.RU - Советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан заявил, что на Соединенных Штатах и Китае лежит совместная ответственность за предотвращение конфронтации и конфликта между двумя странами, сообщил Белый дом.

"Советник президента по национальной безопасности Джейк Салливан встретился 29 августа в Пекине с заместителем председателя Центрального военного совета (ЦВС) КНР Чжан Юся и подчеркнул, что обе страны несут ответственность за предотвращение перерастания конкуренции в конфликт или конфронтацию", - говорится в сообщении.

В нем отмечается, что обе стороны подтвердили важность регулярных контактов между военными в рамках усилий по поддержанию дипломатии на высоком уровне и открытых линий связи, при этом "признали прогресс" за последние десять месяцев в этой области.

Салливан также "отметил важность мира и стабильности по обе стороны Тайваньского пролива, приверженность США свободе судоходства в Южно-Китайском море, обеспокоенность по поводу поддержки КНР оборонно-промышленной базы России", информировал Белый дом.

Советник американского президента заявил, что США и Китай "должны избегать просчетов и эскалации в киберпространстве", сообщил об усилиях по достижению соглашения о прекращении огня и захвате заложников в Газе, говорится в сообщении.

Салливан находится с визитом в Пекине с 27 по 29 августа.

США Белый дом Джейк Салливан Китай
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