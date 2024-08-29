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ХроникаЗадержание Павла Дурова во ФранцииОбновлено в 12:55

Китай запустил на орбиту шесть спутников с помощью коммерческой ракеты CERES-1

Москва. 29 августа. INTERFAX.RU - Китайская коммерческая ракета-носитель CERES-1 в четверг успешно вывела на орбиту шесть спутников, сообщило издание China Daily.

Запуск был осуществлен с морской платформы, находившейся вблизи провинции Шаньдун у берегов Восточного Китая в 13:22 по пекинскому времени (в 08:22 по Москве).

Спутники Юньяо 15, 16 и 17, а также три других спутника успешно достигли запланированной орбиты.

Для ракет-носителей серии CERES-1 это был уже 15-й по счету запуск.

Китай CERES-1
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