Лавров отметил, что в Москве следят за действиями НАТО по украинскому вопросу

Москва. 29 августа. INTERFAX.RU - В Москве следят за дискуссиями и практическими действиями Запада в контексте украинского кризиса, заявил в четверг глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Мы конечно следим за тем, как развиваются дискуссии и практические действия в стане членов НАТО по украинскому вопросу", - сказал Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Сенегала.

Министр отметил, что западная коалиция "всерьез вознамерилась нанести России стратегическое поражение - это записано в их доктринальных документах, это ежедневно, еженедельно на своих различных совещаниях они повторяют".

"И с каждым разом они все больше и больше накачивают Украину современными вооружениями. И вот сейчас идет дискуссия о том, как эти вооружения применять", - заявил Лавров.

По словам главы МИД РФ, "это не потому что Зеленский их всех уже утомил, и чем бы дитя не тешилось, лишь бы оно не плакало", а "это продолжение той самой линии, которую мы наблюдали столетиями". Он добавил, что "Запад во главе с США и Британией одержим задачей помешать нашему развитию".

"Насчет того, остались ли у них стоп-линии - не знаю. По крайней мере, политологические аналитические материалы, которые они публикуют, постоянно продвигают цель сдвигать вперед - на полметра, на метр, те действия, которые, очевидно, нацелены на эскалацию ситуации по их терминологии", - заявил Лавров.

По словам главы МИД РФ, "эти планы обречены на провал, у меня никаких сомнений нет, потому что они это делают ради геополитических эгоистичных замыслов, ради продолжения линии на сохранение своего доминирования, своей гегемонии".

"А на нашей стороне справедливость, наши законные интересы. На нашей стороне устав ООН, который в самой первой главе требует уважать права человека, включая права на свой родной язык, на свою религию. Это было растоптано без какой-либо реакции Запада, как и многие другие принципы международного права, о которых Запад предпочитает молчать", - заявил российский министр.