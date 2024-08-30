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Корабль Starliner без экипажа покинет МКС для возвращения на Землю 7 сентября

Москва. 30 августа. INTERFAX.RU - Проблемный тестовый корабль CST-100 Starliner компании Boeing без его экипажа в составе двух астронавтов будет отстыкован от Международной космической станции (МКС) 7 сентября, сообщило НАСА.

Через шесть часов он должен будет в автоматическом режиме совершить с помощью парашютной системы мягкую посадку в штате Нью-Мексико.

Как ранее сообщало НАСА, члены экипажа – астронавты Бутч Уилмор и Суни Уильямс останутся на МКС до февраля 2025 года.

"Решение оставить Бутча и Суни на борту МКС и вернуть Starliner компании Boeing домой без экипажа является результатом нашей приверженности безопасности", - заявил ранее на пресс-конференции глава НАСА Билл Нельсон. Астронавты вернутся на Землю на борту космического корабля компании SpaceX с двумя другими членами экипажа в рамках миссии Crew-9, которая прибудет на станцию в конце сентября.

Такое решение было принято специалистами НАСА и корпорации-разработчика Boeing после анализа технического состояния корабля Starliner.

Корабль в рамках первого тестового полета с астронавтами был запущен 5 июня. Экипаж должен был пробыть на станции около восьми дней. В ходе подлета к МКС были зафиксированы проблемы с двигателями для маневрирования и утечка гелия в сервисном модуле корабля. Для проверки надежности систем корабля возвращение экипажа было отложено.

Инженеры проводили наземные огневые испытания аналогичных двигателей корабля на полигоне Уайт Сэндс. Они запускали двигатели в условиях, аналогичных тем, которые космический корабль испытывал бы по пути к космической станции. Наземные испытания также включали запуски двигателей в стрессовых ситуациях и воспроизводили условия, в которых будет находиться Starliner от расстыковки до схода с орбиты.

Boeing Starliner МКС НАСА NASA
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