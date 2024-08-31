МЧС России помогает в тушении пожара в Сербии

Москва. 31 августа. INTERFAX.RU - Сотрудники МЧС России оказывают помощь в тушении пожара в сербской Жагубитце на площади 1,3 тыс. га, сообщила пресс-служба российского ведомства в субботу.

"Сотрудники Российско-Сербского гуманитарного центра вместе с пожарной охраной муниципалитета города Ниш и добровольной пожарной охраной работают на месте возгорания в населенном пункте Жагубитца. Площадь пожара составляет 1 300 гектаров", - говорится в сообщении.

Отмечается, что российские специалисты при помощи беспилотников проводят разведку с воздуха и определяют точки работы пожарного вертолета.