Поиск
ХроникаЗадержание Павла Дурова во ФранцииОбновлено в 10:22

В Польше вступил в силу закон о применении оружия против нелегалов на границе

Москва. 31 августа. INTERFAX.RU - В Польше вступил в силу закон, упрощающий правила применения оружия пограничниками и солдатами, в том числе при охране границы, сообщили в субботу польские СМИ.

"В субботу вступил в силу закон о поддержке деятельности солдат и сотрудников пограничной службы. Отныне, если они будут применять оружие для отражения прямого посягательства на жизнь, здоровье или свободу, то не будут нести уголовную ответственность", - говорится в сообщении.

В миреПрезидент Польши подписал закон о применении оружия против нелегалов на границеЧитать подробнее

Закон о поддержке деятельности солдат и сотрудников пограничной службы вводит в Уголовный кодекс положение, исключающее ответственность за действия, совершенные при определенных условиях. Речь идет о применении оружия или средств прямого принуждения солдатом или сотрудником погранслужбы, защищающим границу, если они применялись в целях отражения прямого посягательства на жизнь, здоровье или свободу этого военнослужащего или иного лица. Условием признания такого действия солдата или офицера не преступлением являются обстоятельства, требующие немедленного принятия мер.

Положения закона также предусматривают возможность использования армии в мирное время на территории Польши. Помимо этого, вводится понятие военной операции, проводимой на территории страны в мирное время.

Законопроект, подготовленный министерством национальной обороны Польши, был принят Сеймом 12 июля и подписан президентом Анджеем Дудой 15 августа этого года.

Польша
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Что случилось этой ночью: суббота, 31 августа

Обострение палестино-израильского конфликта

Армия обороны Израиля заявила об ударах по объектам "Хезболлы" в Ливане

Армия обороны Израиля заявила об ударах по объектам "Хезболлы" в Ливане

Салливан обсудил с коллегами из Франции, Германии и Великобритании помощь Украине

Салливан обсудил с коллегами из Франции, Германии и Великобритании помощь Украине

Боррель пообещал к марту второй транш помощи Украине за счет активов РФ

Боррель пообещал к марту второй транш помощи Украине за счет активов РФ

Во всех штатах Венесуэлы произошло отключение электричества

Во всех штатах Венесуэлы произошло отключение электричества
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });