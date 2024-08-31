В Польше вступил в силу закон о применении оружия против нелегалов на границе

Москва. 31 августа. INTERFAX.RU - В Польше вступил в силу закон, упрощающий правила применения оружия пограничниками и солдатами, в том числе при охране границы, сообщили в субботу польские СМИ.

"В субботу вступил в силу закон о поддержке деятельности солдат и сотрудников пограничной службы. Отныне, если они будут применять оружие для отражения прямого посягательства на жизнь, здоровье или свободу, то не будут нести уголовную ответственность", - говорится в сообщении.

Закон о поддержке деятельности солдат и сотрудников пограничной службы вводит в Уголовный кодекс положение, исключающее ответственность за действия, совершенные при определенных условиях. Речь идет о применении оружия или средств прямого принуждения солдатом или сотрудником погранслужбы, защищающим границу, если они применялись в целях отражения прямого посягательства на жизнь, здоровье или свободу этого военнослужащего или иного лица. Условием признания такого действия солдата или офицера не преступлением являются обстоятельства, требующие немедленного принятия мер.

Положения закона также предусматривают возможность использования армии в мирное время на территории Польши. Помимо этого, вводится понятие военной операции, проводимой на территории страны в мирное время.

Законопроект, подготовленный министерством национальной обороны Польши, был принят Сеймом 12 июля и подписан президентом Анджеем Дудой 15 августа этого года.