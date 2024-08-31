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ХроникаЗадержание Павла Дурова во ФранцииОбновлено в 16:18

В Мармарисе обнаружили тело пропавшей российской туристки

Москва. 31 августа. INTERFAX.RU - Поисково-спасательный отряд нашел тело российской туристки, пропавшей две недели назад на Карийской тропе в Мармарисе, сообщает газета Milliyet.

"Поисково-спасательные отряды обнаружили мобильный телефон, который лежал рядом с горной тропой по краю обрыва. После тщательного исследования участка возле моря внизу скалы удалось найти тело 48-летней Натальи Сомовой. Тело было доставлено на сушу отрядом береговой охраны", - пишет издание.

Как отмечает газета, в настоящее время идет расследование случившегося с россиянкой, точная причина смерти туристки будет установлена после вскрытия.

Россиянка Наталья Сомова приехала в Мармарис из Москвы 11 августа, а утром 17 августа вышла из отеля в спортивной форме и отправилась на Карийскую тропу. С прогулки 48-летняя женщина не вернулась.

Как сообщили в Генконсульстве РФ в Анталье, поиски туристки были организованы с участием сил МЧС и береговой охраны Турции, а также группами волонтеров и активистов. Также дипломаты контактировали с турецкими властями и туроператором, по линии которого россиянка прибыла в Турцию.

Турция Мармарис
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