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ХроникаЗадержание Павла Дурова во ФранцииОбновлено в 16:18

Авиация Польши и НАТО поднята в воздух из-за ситуации на Украине

Москва. 2 сентября. INTERFAX.RU - Авиация Польши и ее союзников по НАТО поднята в воздух на фоне воздушной тревоги на Украине, сообщило в понедельник оперативное командование польских вооруженных сил.

"Обратите внимание, что в юго-восточной части страны может наблюдаться повышенный уровень шума в связи с началом работы польской и союзнической авиации в нашем воздушном пространстве. Сегодня с ночи наблюдается повышенная активность дальней авиации Российской Федерации, связанная с нанесением ударов по объектам, расположенным на территории Украины", - говорится в сообщении.

"Все необходимые процедуры по обеспечению безопасности польского воздушного пространства запущены, а Оперативное командование Вооруженных сил Польши постоянно отслеживает ситуацию", - добавили там.

Польша НАТО авиация Украина Россия
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