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"Альтернатива для Германии" празднует успехи на выборах в Тюрингии и Саксонии

"Альтернатива для Германии" празднует успехи на выборах в Тюрингии и Саксонии
Фото: ЕРА/ТАСС

Москва. 2 сентября. INTERFAX.RU - Ультраправая партия "Альтернатива для Германии" (АдГ) в понедельник отмечает успехи на выборах в ландтаги (местные парламенты) в германских федеральных землях Тюрингия и Саксония, сообщают западные СМИ.

Так, в Тюрингии АдГ заняла первое место с 33% голосов, в Саксонии – второе с 30%, тут ее обошел "Христианско-демократический союз" (ХДС), но получил при этом примерно 32%.

"Вот что понятно: избиратели хотят изменений в политике. У нас есть четкий мандат на правление в Тюрингии", - заявил сопредседатель партии Тино Хрупалла.

В то же время он заявил о готовности вести переговоры со всеми остальными партиями для создания коалиционного правительства, призвал преодолеть негативное отношение к АдГ ради уважения воли избирателей, но подчеркнул при том, что "политики без АдГ не будет".

В свою очередь глава регионального отделения АдГ Бьорн Хеке, ставший ранее фигурантом ряда скандалов, подчеркнул, что АдГ – "это народная партия Тюрингии" и что необходимые изменения могут настать лишь под ее руководством.

В то же время другие партии ранее отказывались вести дела с АдГ. "Избиратель знает, что мы не будем формировать коалиции с АдГ", - заявил генеральный секретарь ХДС Карстен Линнеманн.

Сара Вагенкхнет, стоящая во главе левого "Альянса Сары Вагенкхнет - за разум и справедливость", также говорила о невозможности работать с АдГ.

Между тем Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) канцлера Олафа Шольца получила всего 7% в Саксонии и 6% в Тюрингии; партнеры СДПГ по правящей коалиции – Свободная демократическая партия и Партия "Союз 90/Зеленые" – еще меньше. Поступали сообщения, что Шольц весьма обеспокоен успехами АдГ.

СМИ отмечают, что, если даже АдГ не окажется в составе правительств ни в Саксонии, ни в Тюрингии, эта партия, имеющая теперь не менее 30% голосов в обеих землях, может блокировать решения в ландтагах. Кроме того, АдГ получила право участвовать в избрании президента ландтага – высшего представителя земельного парламента, имеющего значимые полномочия.

Германия Альтернатива для Германии АдГ Тюрингия Саксония
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