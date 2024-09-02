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ХроникаЗадержание Павла Дурова во ФранцииОбновлено в 16:18

В ЕС заявили, что Россия должна участвовать в мирной конференции по Украине

Москва. 2 сентября. INTERFAX.RU - Не Евросоюз организует вторую мирную конференцию по Украине, но в ЕС считают, что России следует в ней участвовать, заявил Петер Стано, официальный представитель главы европейской дипломатии Жозепа Борреля.

"Не нам решать, кто будет или не будет участвовать в этой конференции. Мы только говорим, что нужно, чтобы Россия участвовала, потому что речь идет о важных международных проблемах безопасности (...). Будет ли это уже на второй мирной конференции, решать организаторам", - сказал пресс-секретарь в понедельник на брифинге в Брюсселе.

"В данный момент не похоже, чтобы Россия хотела в ней участвовать", - добавил он.

На вопрос о возможном участии Китая Стано ответил, что есть потребность в том, чтобы "Китай использовал все свое влияние как постоянный член Совета безопасности ООН и очень близкий партнер России".

"Несомненно, участие Китая - ключевое, - отметил представитель Борреля. - Но не Европейскому союзу рассылать приглашения".

"В любом случае мы приветствуем инициативы, которые направлены на гарантию соблюдения международного права, Устава ООН и уважение территориальной целостности и суверенитета Украины", - резюмировал Стано.

Евросоюз Украина Брюссель
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