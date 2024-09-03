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ХроникаЗадержание Павла Дурова во ФранцииОбновлено в 16:18

Два человека стали жертвами инцидента с участием пассажирского поезда в Тбилиси

Москва. 3 сентября. INTERFAX.RU - В результате столкновения следовавшего по направлению Батуми - Тбилиси пассажирского поезда с платформой АО "Грузинская железная дорога" во вторник погибли два сотрудника железнодорожной компании.

Как сообщила пресс-служба "Грузинской железной дороги", сотрудники в момент столкновения выполняли плановые работы на одном из участков. По информации пресс-службы, пассажиры поезда не пострадали.

В МВД Грузии заявили журналистам, что расследование ведется по статье 275 УК республики (нарушение правил безопасности или эксплуатации железнодорожного транспорта).

Тбилиси Батуми Грузия
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