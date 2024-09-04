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Польша модернизирует радарные системы военных аэродромов

Москва. 4 сентября. INTERFAX.RU - Министерство национальной обороны Польши заключило контракт с испанским концерном Indra Sistemas на поставку радаров для военных аэродромов, которые призваны заменить системы, действующие с 1980-х годов, сообщила в среду пресс-служба министерства.

"У испанской компании мы закупаем 15 радаров авиационного контроля Drawa, указывающих положение самолетов, приближающихся к военным аэродромам. Поставки продлятся до 2031 года", - сообщил в своем в соцсети X замминистра обороны Польши Павел Бейда.

Как сообщили в пресс-службе военного ведомства, стоимость контракта составляет порядка 1,1 млрд злотых ($284 млн). В рамках реализации контракта также будет построена сопутствующая инфраструктура, необходимая для сборки и эксплуатации систем, проведено обучение назначенного личного состава, предоставлены необходимая техническая документация и логистические пакеты.

Закупаемые системы заменят станции AVIA-W, которые используются на военных аэродромах Польши с начала 1980-х годов.

Indra Sistemas - испанский концерн, осуществляющий деятельность в сфере разработки информационных технологий, автоматизированного тестового оборудования и электроники военного назначения.

Польша военные аэродромы Indra
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