США запретили передачу телекоммуникационных данных с участием телеканалов РФ без спецразрешений

Москва. 4 сентября. INTERFAX.RU - В Минфине США выпустили в среду специальную лицензию, в которой оговариваются дополнительные условия для получения разрешения на передачу телекоммуникационных данных с участием ряда российских телекомпаний.

В документе отмечается, что "разрешаются все запрещенные ранее в рамках положений о санкциях RuHSR обычные транзакции, необходимые для получения или передачи телекоммуникационных данных с участием России".

В нем также указывается, что разрешение распространяется, с некоторыми оговорками, и на передачу и продажу в РФ необходимых для выполнения этих задач оборудования и технологий.

При этом в лицензии говорится, что в ряде случаев для передачи телекоммуникационных данных из США в РФ необходимо получение специального разрешения. В частности, речь идет об операциях с "Первым каналом", "Россией-1", НТВ и рядом других СМИ и организаций. В их случае, как объясняет американское министерство, транзакции запрещены, "за исключением случаев, когда выдается специальное разрешение".