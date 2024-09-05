Байден призвал республиканцев согласиться на принятие закона об огнестрельном оружии

Москва. 5 сентября. INTERFAX.RU - Президент США Джо Байден, которому доложили о трагедии в школе штата Джорджия, где во время стрельбы погибли четыре человека, призвал законодателей республиканцев объединиться с демократами и принять жесткий закон об огнестрельном оружии.

"После десятилетий бездействия республиканцы в конгрессе должны, наконец, сказать: "Хватит", и совместно с демократами принять закон о безопасности огнестрельного оружия, основанный на здравом смысле", - говорится в распространенном Белым домом заявлении Байдена.

Также в документе сообщается, что за время его президентства удалось добиться "значительного прогресса, но этот кризис требует еще большего".

Президент считает, что необходимо запретить штурмовое оружие и магазины большой емкости, потребовать безопасного хранения огнестрельного оружия, ввести всеобщую проверку биографических данных покупателей оружия и лишить производителей оружия иммунитета.

"Эти меры не вернут тех, кто был трагически убит сегодня, но помогут предотвратить более трагическое насилие", - считает Байден.

Как сообщалось, два ученика и два преподавателя средней школы Апалачи штата Джорджия погибли, еще девять человек получили ранения в результате стрельбы, устроенной в образовательном учреждении в среду.