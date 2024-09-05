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Израиль нанес авиаудары по боевикам на севере Западного берега реки Иордан

Москва. 5 сентября. INTERFAX.RU - Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла три авиаудара по боевикам вблизи города Тубас на севере Западного берега реки Иордан.

"В ходе антитеррористической операции ЦАХАЛа в районе Тубаса в северной части долины реки Иордан самолеты израильских ВВС нанесли три точечных удара по вооруженным террористам, которые представляли угрозу для солдат", - сообщается в телеграм-канале ЦАХАЛ.

В свою очередь палестинские СМИ сообщили, что в результате израильского авиаудара по автомобилю в Тубасе были убиты пять палестинцев. По их данным, среди погибших - сын находящегося в заключении лидера палестинского движения ФАТХ Захарии Зубейди.

Израиль ЦАХАЛ Западный берег Иордана Тубас авиаудары
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