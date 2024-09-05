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Ракета Vega в своем последнем пуске вывела на орбиту европейский спутник Sentinel-2C

Москва. 5 сентября. INTERFAX.RU - Ракета-носитель Vega в четверг по московскому времени успешно вывела на орбиту европейский спутник дистанционного зондирования Земли Sentinel-2C, сообщила компания-оператор запуска Arianespacе.

Запуск ракеты был осуществлен с космодрома Куру во французской Гвиане в среду в 22:50 по местному времени (в четверг в 04:50 по Москве). Примерно через час спутник был выведен на орбиту высотой 775 км.

Это был последний пуск ракеты легкого класса Vega, вскоре ее заменит новая модификация Vega-C, отмечает Arianespacе. Европейская твердотопливная ракета-носитель Vega использовалась с 2012 года, разработана итальянской компанией ELV.

Sentinel-2C стал третьим аппаратом в орбитальной группировке в рамках программы мониторинга окружающей среды Copernicus. Она реализуется Европейской комиссией совместно с Европейским космическим агентством (ESA). Космические аппараты оснащены оптико-электронной аппаратурой для наблюдения за экологической обстановкой на Земле.

Vega Vega-C ESA Arianespacе Куру Sentinel-2C Copernicus
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