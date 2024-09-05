Розничные продажи в еврозоне в июле выросли хуже прогноза

Москва. 5 сентября. INTERFAX.RU - Розничные продажи в еврозоне в июле выросли на 0,1% относительно предыдущего месяца, сообщило статистическое управление Европейского союза.

Аналитики в среднем прогнозировали увеличение на 0,2%, по данным агентства Bloomberg.

Продажи продуктов питания, напитков и табачной продукции повысились на 0,4%, автомобильного топлива - снизились на 1%. Реализация непродовольственных товаров (без учета автомобильного топлива) выросла на 0,1%.

Розничные продажи в еврозоне в июле также уменьшились на 0,1% по сравнению с аналогичным месяцем 2023 года.

В том числе реализация продуктов питания, напитков и табачной продукции снизилась в годовом выражении на 0,7%, непродовольственных товаров – повысилась на 0,2%, а топлива для автомобилей – не изменилась.

Согласно пересмотренным данным, в июне продажи сократились на 0,4% как в помесячном, так и в годовом выражении. Ранее снижение обоих показателей оценивалось в 0,3%.

Розничные продажи в Европейском союзе в июле выросли на 0,2% за месяц и на 0,4% за год.