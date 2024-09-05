В ЕС считают внутренним делом Украины кадровые перестановки в ее правительстве

Москва. 5 сентября. INTERFAX.RU - В Евросоюзе внимательно следят за кадровыми перестановками на Украине, но не считают себя вправе комментировать изменения в правительстве страны, так как это суверенный вопрос, сообщил Петер Стано, официальный представитель главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля.

"Мы приняли к сведению недавно объявленные перестановки в украинском правительстве. Не Европейскому союзу это комментировать. Мы не комментируем внутренние отношения и дискуссии относительно лиц, которые должны войти в правительство или занять важные государственные посты", - сказал пресс-секретарь в четверг на брифинге в Брюсселе.

По его словам, для ЕС главное - иметь надежных партнеров с украинской стороны. "Это очень важно, чтобы было хорошее и стабильное правительство. И мы надеемся, что продолжим отличное сотрудничество с новыми украинскими коллегами, какое существовало у нас с бывшими министрами", - продолжил Стано.

Он добавил, что в отношении бывшего главы МИД Украины Дмитрия Кулебы может лишь повторить глубокую благодарность со стороны высокого представителя ЕС по иностранным делам Борреля. Украинского министра регулярно приглашали на заседания Совета ЕС.

Отвечая на вопрос, консультировался ли Киев или хотя бы информировал ЕС о готовившихся изменениях в правительстве или это стало сюрпризом для Брюсселя, Стано заявил, что "администрации суверенны в том, что касается их выбора относительно правительства или государственных институтов, если при этом соблюдаются демократические нормы".

Представитель Борреля повторил, что ЕС не комментирует внутренние процессы, управляемые украинской администрацией, и напомнил, что Украина является страной-кандидатом на вступление в Евросоюз, поэтому важно видеть, какой будет конфигурация нового правительства и кто какой пост займет. "Но это не нам решать, а украинским властям", - резюмировал Стано.

Ранее в четверг международные СМИ сообщали о ряде увольнений в правительстве Украины, в том числе министра иностранных дел Кулебы и вице-премьера по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольги Стефанишиной.