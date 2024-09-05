Объем золота в ETF в августе вырос еще на 28,5 т

Москва. 5 сентября. INTERFAX.RU - Мировые ETF (exchange traded funds – биржевые инвестиционные фонды) за август 2024 года прибавили $2,1 млрд, что соответствует 28,5 тонны золота, подсчитал World Gold Council (WGC).

Четыре месяца прироста подряд сократили суммарные потери по итогам января-августа до $1 млрд или 43,9 тонны. По закупкам с начала года лидируют азиатские фонды, они прибавили 46,2 тонны на $3,5 млрд.

За счет притока средств в последние месяцы, а также роста цен на золото стоимость золота в мировых фондах подскочила с начала года на 20% и к концу августа составила $257,3 млрд. Это соответствует 3 тыс. 181,7 тонны драгметалла.

Приток (отток) золота в ETF по регионам мира в 2024 году: