Объем золота в ETF в августе вырос еще на 28,5 т
Москва. 5 сентября. INTERFAX.RU - Мировые ETF (exchange traded funds – биржевые инвестиционные фонды) за август 2024 года прибавили $2,1 млрд, что соответствует 28,5 тонны золота, подсчитал World Gold Council (WGC).
Четыре месяца прироста подряд сократили суммарные потери по итогам января-августа до $1 млрд или 43,9 тонны. По закупкам с начала года лидируют азиатские фонды, они прибавили 46,2 тонны на $3,5 млрд.
За счет притока средств в последние месяцы, а также роста цен на золото стоимость золота в мировых фондах подскочила с начала года на 20% и к концу августа составила $257,3 млрд. Это соответствует 3 тыс. 181,7 тонны драгметалла.
Приток (отток) золота в ETF по регионам мира в 2024 году:
|Регион
|Август, $ млн
|Август, т
|Январь-август, $ млн
|Январь-август, т
|Северная Америка
|1 423,9
|17,2
|-1 498,0
|-34,7
|Европа
|362,4
|7,9
|-3 365,0
|-58,4
|Азия
|31,6
|0,3
|3 548,3
|46,2
|другие регионы
|263,9
|3,2
|302,5
|3,0
|Итого
|2 081,7
|28,5
|-1 012,2
|-43,9