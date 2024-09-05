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Талибы не считают ИГ серьезной угрозой для Афганистана

Москва. 5 сентября. INTERFAX.RU - Движение "Талибан" (признано террористическим и запрещено в РФ), находящееся у власти в Афганистане, в четверг заверило, что террористическая группировка "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) не имеет сильных позиций в стране, так как потерпела поражение, сообщает агентство ЭФЭ.

"Мы не согласны со всеми сообщениями, в которых ИГ называют угрозой и опасностью (для Афганистана - ИФ). ИГ потерпело поражение, его логова уничтожены, и оно не может вербовать сторонников", - подчеркнул представитель сформированного талибами руководства Афганистана Хамдулла Фитрат.

Фитрат также выступил с критикой ООН, обвинив ее в распространении ложных сообщений о присутствии ИГ в Афганистане и возможностях организации совершать нападения на другие страны с территории Афганистана.

В понедельник террорист-смертник привел в действие взрывное устройство в афганской столице, в результате чего погибли шесть человек. По данным ЭФЭ, ответственность за теракт взяла на себя как раз группировка ИГ.

Согласно опубликованному в январе 2024 года докладу генсека ООН Антониу Гутерриша, угроза со стороны ИГ в Афганистане "остается высокой".

Афганистан Талибан
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