США обещают до $10 млн за информацию о хакерах, якобы работавших на РФ

Москва. 5 сентября. INTERFAX.RU - Минюст США заочно предъявил обвинения в попытке проведения кибератак шестерым гражданам РФ, пятеро из которых, по утверждению Вашингтона, работали на российскую разведку, сообщается в четверг на сайте ведомства.

"Коллегия присяжных в Мэриленде предъявила обвинение в заговоре с целью проведения компьютерного взлома и мошенничества шести хакерам, которые являются гражданами РФ", - говорится в пресс-релизе Минюста.

По данным американского министерства, все обвиняемые проживают на российской территории.

Госдепартамент США предлагает вознаграждение до $10 млн за информацию о местоположении обвиняемых или их хакерской деятельности, отмечает Минюст.

По утверждениям министерства юстиции, эти хакеры, в частности, участвовали в нацеленных против Украины кибератаках.