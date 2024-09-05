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США обещают до $10 млн за информацию о хакерах, якобы работавших на РФ

Москва. 5 сентября. INTERFAX.RU - Минюст США заочно предъявил обвинения в попытке проведения кибератак шестерым гражданам РФ, пятеро из которых, по утверждению Вашингтона, работали на российскую разведку, сообщается в четверг на сайте ведомства.

"Коллегия присяжных в Мэриленде предъявила обвинение в заговоре с целью проведения компьютерного взлома и мошенничества шести хакерам, которые являются гражданами РФ", - говорится в пресс-релизе Минюста.

По данным американского министерства, все обвиняемые проживают на российской территории.

Госдепартамент США предлагает вознаграждение до $10 млн за информацию о местоположении обвиняемых или их хакерской деятельности, отмечает Минюст.

По утверждениям министерства юстиции, эти хакеры, в частности, участвовали в нацеленных против Украины кибератаках.

США Украина
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