Поиск

Концепция Большого Евразийского партнерства разработана и проходит согласование

Москва. 6 сентября. INTERFAX.RU - Концепция Большого Евразийского партнерства (БЕП) уже разработана и проходит согласование в органах государственной власти, сообщил замминистра иностранных дел РФ Александр Панкин в интервью, опубликованном в пятницу в газете "Известия".

"Чтобы создать партнерство, нужна концепция. Она разработана и проходит сейчас согласование в органах государственной власти", - сказал Панкин, отвечая на вопрос издания о том, на какой стадии сейчас находится создание БЕП.

По мнению дипломата, "важно представить себе, что БЕП - это не международная организация".

"Это некая площадка, которая позволит соединить региональные объединения на Востоке, на Юге в общее пространство, где будут признаваться в той или иной степени единые стандарты и способствовать тому, чтобы товары и услуги перемещались по упрощенным процедурам. Будет налажено мощное транспортное и инфраструктурное взаимодействие для обеспечения внешнеэкономической деятельности", - пояснил замглавы МИД РФ.

При этом, по его словам, "БЕП нельзя рассматривать как нечто, что заменит АСЕАН, ШОС и прочие объединения".

"Это взаимодействие, взаимоувязанность этих организаций в сферах общего интереса для снижения издержек, для повышения устойчивости, для обеспечения динамики развития, торговли, инвестиций", - подчеркнул Панкин в беседе с изданием.

Большое Евразийское партнерство (БЕП) - инициатива, предложенная президентом РФ Владимиром Путиным в 2015 году. Реализация концепции БЕП предполагает содействие построению справедливого многополярного миропорядка.

БЕП предлагается в качестве интеграции интеграций, то есть осуществления взаимодействия между существующими интеграционными образованиями. Одним из ключевых игроков на поле БЕП будет выступать ЕАЭС. К сотрудничеству могут быть приглашены АСЕАН, ШОС и другие организации.

Александр Панкин ЕАЭС МИД РФ
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Хантер Байден признал свою вину в налоговых преступлениях

Хантер Байден признал свою вину в налоговых преступлениях
Задержание Павла Дурова во Франции

Дуров удивлен расследованием в отношении него французских властей

Дуров удивлен расследованием в отношении него французских властей

США предъявили политологу Саймсу и его жене обвинения в нарушении действующих против РФ санкций

США предъявили политологу Саймсу и его жене обвинения в нарушении действующих против РФ санкций

США ввели санкции против двух компаний из Индии, связанных с "Арктик СПГ 2"

Трамп не признал вину в деле о вмешательстве в выборы в 2020 году

Трамп не признал вину в деле о вмешательстве в выборы в 2020 году

Восемь стран ОПЕК+ отложили на два месяца увеличение нефтедобычи

Бывший глава МИД Франции Барнье назначен новым премьером

Бывший глава МИД Франции Барнье назначен новым премьером

На острове Хайнань приостановили авиасообщение из-за приближения тайфуна "Яги"

На острове Хайнань приостановили авиасообщение из-за приближения тайфуна "Яги"
Восточный экономический форум - 2024

Путин заявил, что Россия не отказывается от транзита газа через Украину

В Мюнхене проходит спецоперация, возле генконсульства Израиля слышали стрельбу

В Мюнхене проходит спецоперация, возле генконсульства Израиля слышали стрельбу
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });