Концепция Большого Евразийского партнерства разработана и проходит согласование

Москва. 6 сентября. INTERFAX.RU - Концепция Большого Евразийского партнерства (БЕП) уже разработана и проходит согласование в органах государственной власти, сообщил замминистра иностранных дел РФ Александр Панкин в интервью, опубликованном в пятницу в газете "Известия".

"Чтобы создать партнерство, нужна концепция. Она разработана и проходит сейчас согласование в органах государственной власти", - сказал Панкин, отвечая на вопрос издания о том, на какой стадии сейчас находится создание БЕП.

По мнению дипломата, "важно представить себе, что БЕП - это не международная организация".

"Это некая площадка, которая позволит соединить региональные объединения на Востоке, на Юге в общее пространство, где будут признаваться в той или иной степени единые стандарты и способствовать тому, чтобы товары и услуги перемещались по упрощенным процедурам. Будет налажено мощное транспортное и инфраструктурное взаимодействие для обеспечения внешнеэкономической деятельности", - пояснил замглавы МИД РФ.

При этом, по его словам, "БЕП нельзя рассматривать как нечто, что заменит АСЕАН, ШОС и прочие объединения".

"Это взаимодействие, взаимоувязанность этих организаций в сферах общего интереса для снижения издержек, для повышения устойчивости, для обеспечения динамики развития, торговли, инвестиций", - подчеркнул Панкин в беседе с изданием.

Большое Евразийское партнерство (БЕП) - инициатива, предложенная президентом РФ Владимиром Путиным в 2015 году. Реализация концепции БЕП предполагает содействие построению справедливого многополярного миропорядка.

БЕП предлагается в качестве интеграции интеграций, то есть осуществления взаимодействия между существующими интеграционными образованиями. Одним из ключевых игроков на поле БЕП будет выступать ЕАЭС. К сотрудничеству могут быть приглашены АСЕАН, ШОС и другие организации.