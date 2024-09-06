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Система борьбы с беспилотниками КНДР внедряется по всей Южной Корее

Москва. 6 сентября. INTERFAX.RU - Министерство обороны Южной Кореи развертывает интегрированную систему борьбы с беспилотными летательными аппаратами по всей стране для противодействия угрозам со стороны КНДР.

"Интегрированная система борьбы с беспилотниками развертывается в крупных важных местах для реагирования на угрозы, исходящие от небольших северокорейских беспилотных летательных аппаратов", - цитирует агентство "Ренхап" представителя южнокорейского Минобороны.

Уточняется, что система состоит из различного оборудования, включая радар и средства подавления сигналов беспилотников. Это позволяет ей обнаруживать, отслеживать и уничтожать дроны.

Как сообщает агентство, первоначально планируется развернуть около 20 систем.

В декабре 2022 года пять северокорейских беспилотников пересекли границу, один из них достиг Сеула. Южнокорейским военным не удалось перехватить ни одного из этих дронов.

КНДР Сеул Южная Корея
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