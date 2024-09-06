Чистая прибыль банков США во II квартале выросла на 1,1% г/г

Москва. 6 сентября. INTERFAX.RU - Совокупная чистая прибыль банков США во втором квартале 2024 года увеличилась на 1,1% относительно аналогичного периода прошлого года и составила $71,5 млрд. Об этом говорится в сообщении Федеральной корпорации по страхованию депозитов (FDIC).

В расчетах учитывались данные 4,539 тыс. коммерческих банков и сберегательных учреждений страны, участвующих в системе страхования и опубликовавших отчетность.

Их прибыль в апреле-июне выросла на 11,4% относительно первого квартала этого года, в том числе из-за сокращения непроцентных расходов на 2,4% и повышения непроцентных доходов на 1,5%.

Средняя рентабельность активов (ROA) во втором квартале составила 1,20%, что на 12 базисных пунктов выше показателя за январь-март, но на 1 б.п. ниже уровня апреля-июня 2023 года.

Средняя чистая процентная маржа (разница между доходами по активам и ставками по депозитам) снизилась на 1 б.п. относительно предыдущего квартала и на 12 б.п. за год - до 3,16%.

Суммарный объем кредитов на балансах банков за последние 12 месяцев увеличился на $244,5 млрд (на 2%). При этом в апреле-июне относительно первого квартала он вырос на $125,8 млрд (на 1%).

Совокупный объем депозитов снизился на $197,7 млрд (на 1,1%) между первым и вторым кварталом.

"Банковская отрасль продолжала демонстрировать устойчивость во втором квартале, - заявил глава FDIC Мартин Грюнберг. - Чистая прибыль увеличилась, а показатели качества активов оставались в целом благоприятными. Однако банковская отрасль по-прежнему сталкивается со значительными рисками снижения из-за неопределенности экономических перспектив, рыночных процентных ставок и геополитических событий".

Число проблемных банков в США на конец июня составляло 66, что является максимальным показателем за шесть лет. На конец марта их насчитывалось 63, на конец июня прошлого года - 43.

При этом совокупный объем активов проблемных банков повысился до $83,4 млрд по сравнению с $82,1 млрд на конец марта, сообщается в отчете FDIC.

В течение прошедшего квартала в стране не было создано ни одного банка, 26 присоединились к другим финучреждениям в рамках сделок по слияниям и поглощениям, при этом один банк обанкротился, отмечается в пресс-релизе корпорации.

Общий объем фонда страхования депозитов FDIC увеличился за второй квартал на $3,9 млрд и достиг $129,2 млрд.