Боррель готов работать с новым главой МИД Украины над евроинтеграцией страны

Москва. 6 сентября. INTERFAX.RU - Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель в пятницу заявил о готовности работать с новым главой украинского МИД Андреем Сибигой над вопросом присоединения Украины к ЕС.

"В ходе нашего первого телефонного разговора с того момента, как он стал новым главой МИД Украины, я поздравил Андрея Сибигу с этим назначением", - написал Боррель в соцсети X.

Глава европейской дипломатии во время разговора с Сибигой также выразил надежду на развитие сотрудничества ЕС с Украиной.

"Я с нетерпением жду возможности совместно поработать над дальнейшим укреплением нашей политической и военной поддержки Украины... и над продвижением Украины по пути вступления в ЕС", - подчеркнул Боррель.