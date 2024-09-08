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В Казахстане командир взвода задержан за убийство солдата-срочника

Москва. 8 сентября. INTERFAX.RU - Солдат-срочник погиб в казахстанском Актау, происшествие расследуют как умышленное убийство, подозреваемый задержан, сообщила пресс-служба Главной военной прокуратуры Казахстана.

Там заявили, что 7 сентября командир взвода одной из воинских частей на территории полигона "Оймаша" выстрелил из табельного пистолета в рядового, который в результате скончался.

Подозреваемый задержан и помещен в изолятор временного содержания.

Казахстан Актау
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