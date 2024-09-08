Согласно предварительным итогам, президент Алжира переизбран на второй срок

Москва. 8 сентября. INTERFAX.RU - Избирательная комиссия Алжира объявила о переизбрании действующего лидера страны Абдельмаджида Теббуна президентом, сообщает Associated Press (AP) со ссылкой на предварительные итоги голосования.

По данным алжирского избиркома, Теббун набрал более 94% голосов. Его соперники, исламист Абделали Хасани Шериф и представитель социалистов Юсеф Аушиш, набрали 3% и 2,1% голосов соответственно.

Президентские выборы состоялись в Алжире в субботу. По данным избирательной комиссии, в них приняли участие менее 6 млн человек из 24 млн избирателей страны.