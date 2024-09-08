Врио губернатора Курской области лидирует на выборах главы региона с 66,97% голосов

Москва. 8 сентября. INTERFAX.RU - Врио губернатора Курской области Алексей Смирнов ("Единая Россия") лидирует на выборах главы региона с 66,97% голосов, свидетельствуют первые данные ЦИК РФ по итогам обработки 15,13% протоколов.

В Курской области на должность главы региона претендуют: врио губернатора Алексей Смирнов ("Единая Россия"), депутаты Курской облдумы Алексей Бобовников (КПРФ) - набирает 14,69%, Геннадий Баев ("Справедливая Россия - Патриоты - За правду") - 6,37% и Алексей Томанов (ЛДПР) - 9,77% голосов.

Досрочное голосование в Курской области проводилось с 28 августа по 5 сентября. На нем проголосовали 34,5% избирателей. Основные дни голосования - 6 по 8 сентября.

В Курской области прошли выборы главы региона и муниципальные избирательные кампании.