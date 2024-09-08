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В Общественной палате отметили, что избирательные права жителей Курской области обеспечены

Москва. 8 сентября. INTERFAX.RU - Руководитель рабочей группы по общественному контролю за голосованием Общественной палаты РФ Максим Григорьев оценивает деятельность организаторов выборов по обеспечению избирательных прав в пунктах временного размещения в Курской области, как успешную.

"Это все непросто. Но при этом избирательные права граждан обеспечены", - сказал Григорьев в воскресенье на Всероссийском онлайн-марафоне "Ночь выборов".

Максим Григорьев Курская область Общественная палата
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