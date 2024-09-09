Permira повысила цену покупки поставщика ПО Squarespace на 5,7% до $7,2 млрд

Москва. 9 сентября. INTERFAX.RU - Американская инвестиционная фирма Permira повысила цену покупки поставщика программного обеспечения для создания сайтов Squarespace Inc. на 5,7% до $46,5 за акцию с $44, говорится в совместном сообщении компаний.

В результате общая стоимость сделки теперь составит $7,2 млрд, а не $6,9 млрд.

Первоначально о покупке было объявлено в мае 2024 года. Тогда планировалось закрыть сделку до начала четвертого квартала.

В результате Squarespace вновь станет частной компанией. Она провела IPO около трех лет назад по цене $49,56 за акцию.

Котировки акций Squarespace в ходе торгов в понедельник выросли на 2% до $46,21. Рыночная стоимость компании с начала текущего года увеличилась на 40% (до $6,3 млрд), в то время как фондовый индекс S&P 500 прибавил 14,4%.