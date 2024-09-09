Поиск

Permira повысила цену покупки поставщика ПО Squarespace на 5,7% до $7,2 млрд

Москва. 9 сентября. INTERFAX.RU - Американская инвестиционная фирма Permira повысила цену покупки поставщика программного обеспечения для создания сайтов Squarespace Inc. на 5,7% до $46,5 за акцию с $44, говорится в совместном сообщении компаний.

В результате общая стоимость сделки теперь составит $7,2 млрд, а не $6,9 млрд.

Первоначально о покупке было объявлено в мае 2024 года. Тогда планировалось закрыть сделку до начала четвертого квартала.

В результате Squarespace вновь станет частной компанией. Она провела IPO около трех лет назад по цене $49,56 за акцию.

Котировки акций Squarespace в ходе торгов в понедельник выросли на 2% до $46,21. Рыночная стоимость компании с начала текущего года увеличилась на 40% (до $6,3 млрд), в то время как фондовый индекс S&P 500 прибавил 14,4%.

Permira Squarespace
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

Более 200 туристов из РФ не могут вылететь с китайского Хайнаня после тайфуна

Во Вьетнаме из-за тайфуна "Яги" погибли 59 человек и 229 пострадали

Во Вьетнаме из-за тайфуна "Яги" погибли 59 человек и 229 пострадали

Что случилось этой ночью: понедельник, 9 сентября

Валютные резервы Китая в августе увеличились на 1% - до максимума за 8,5 лет

Валютные резервы Китая в августе увеличились на 1% - до максимума за 8,5 лет
Операция США и союзников против хуситов

Американские военные уничтожили несколько БПЛА и ракетных установок хуситов в Йемене

Американские военные уничтожили несколько БПЛА и ракетных установок хуситов в Йемене
Обострение палестино-израильского конфликта

Израиль нанес удары по военным объектам в центральной Сирии

Израиль нанес удары по военным объектам в центральной Сирии

Следовавший из Москвы в Стамбул самолет незапланированно сел в Варшаве

95,5% принявших участие в выборах москвичей проголосовали электронно