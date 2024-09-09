РФ и Узбекистан подписали соглашение по "Агроэкспрессу", маркировке лекарств

Москва. 9 сентября. INTERFAX.RU - Председатель правительства РФ Михаил Мишустин и премьер-министр Узбекистана Абдулла Арипов подписали совместное коммюнике по итогам пятого заседания Совместной комиссии на уровне глав правительств, передал корреспондент "Интерфакса" с церемонии в Ташкенте.

Министр экономического развития РФ Максим Решетников и министр инвестиций, промышленности и торговли Узбекистана Лазиз Кудратов подписали межправсоглашение о взаимодействии по вопросам реализации проекта организации ускоренных железнодорожных перевозок "Агроэкспресс". Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко и председатель Налогового комитета Узбекистана Шерзод Кудбиев подписали межправсоглашение об информационном взаимодействии в целях передачи сведений о кодах маркировки лекарственных препаратов (лекарственных средств) для медицинского применения.

Кроме того, Мурашко и исполняющий обязанности министра здравоохранения Узбекистана Асилбек Худаяров подписали протокол между министерствами в области подготовки, переподготовки и повышения квалификации медицинских кадров.