Десятки человек стали жертвами израильского удара по Хан-Юнису

Москва. 10 сентября. INTERFAX.RU - 40 человек погибли и 60 получили ранения в результате удара Израиля по палаточному лагерю для перемещенных палестинцев на юге сектора Газа, сообщают палестинские СМИ.

По их данным, по палаточному лагерю в Хан-Юнисе в районе Аль-Маваси, объявленном гуманитарной зоной, было выпущено по меньшей мере четыре ракеты.

Гражданская служба по чрезвычайным ситуациям Газы сообщила, что в результате попадания ракет загорелись по меньшей мере 20 палаток и образовались воронки глубиной до девяти метров.

По словам представителя гражданской обороны Газы Махмуда Бассала, палестинцы, проживающие в этом районе, не были предупреждены об ударе заранее. Он отметил, что в результате ударов целые семьи оказались погребены под горами песка.

Отмечается, что точное число жертв, среди которых есть женщины и дети, пока неизвестно.

Тем временем армия обороны Израиля сообщила, что нанесла удар по значительному числу боевиков палестинского движения ХАМАС, которые якобы действовали в командно-контрольном центре, расположенном в гуманитарной зоне в Хан-Юнисе.

"Перед нанесением удара были предприняты многочисленные шаги для снижения риска причинения вреда гражданскому населению, включая использование высокоточных боеприпасов, воздушное наблюдение и дополнительные средства", - заявили военные в телеграме.

Между тем палестинское движение ХАМАС утверждает, что их боевиков не было в гуманитарной зоне Аль-Маваси близ Хан-Юниса.

"Это явная ложь, направленная на оправдание этих отвратительных преступлений. Сопротивление несколько раз отрицало, что кто-либо из его членов присутствует среди скоплений мирных жителей или использует эти места в военных целях", - говорится в заявлении ХАМАС.