Европейский суд утвердил штраф Google на сумму 2,4 млрд евро

Москва. 10 сентября. INTERFAX.RU - Европейский суд (European Court of Justice, высшая судебная инстанция ЕС) постановил во вторник, что американская компания Google (принадлежит Alphabet Inc.) должна выплатить штраф в размере 2,4 млрд евро за злоупотребление доминирующим положением на рынке путем поддержки собственного сервиса сравнения покупок.

Это дело началось в 2009 году, когда британская фирма Foundem (Великобритания в тот момент еще входила в Евросоюз) подала жалобу на технологического гиганта. Европейская комиссия по итогам антимонопольного расследования наложила на компанию штраф в 2017 году. ЕК посчитала, что Google отдавала предпочтение собственному сервису сравнения покупок, а не сервисам своих конкурентов.

Google обжаловала это решение в Общем суде Европейского союза, который также подтвердил штраф. Затем компания подала апелляцию в Европейский суд.

Европейский суд заявил во вторник, что Еврокомиссия была права, сочтя поведение Google дискриминационным, и апелляция компании "должна быть отклонена в полном объеме". Кроме того, Google и Alphabet должны оплатить издержки, понесенные ЕК.

"Это плохие новости для Google, которая исчерпала средства правовой защиты в этом деле", - заявила профессор права в бизнес-школе EDHEC во Франции Энн Витт, которую цитирует BBC. "Несколько последующих исков пострадавших сторон, требующих возмещения убытков, понесенных в результате антиконкурентного поведения Google, уже находятся на рассмотрении в национальных судах", - отметила она.