США выделят $325 млн на восстановление энергетической инфраструктуры Украины

Предоставят $290 млн на гуманитарные нужды и $102 млн на разминирование

Москва. 11 сентября. INTERFAX.RU - Власти США направят Украине финансовую помощь в размере $325 млн для восстановления энергетической инфраструктуры, заявил в среду госсекретарь Энтони Блинкен.

"Сегодня мы объявляем о выделении $325 млн новых средств на восстановление объектов энергетической инфраструктуры", - сказал он на пресс-конференции в Киеве, которую транслировал госдеп.

Кроме того, США выделят $290 млн на гуманитарную поддержку Украины, в том числе на воду, укрытия и медикаменты. Еще $102 млн американская администрация предоставит для разминирования территории.

Блинкен вместе с главой МИД Великобритании Дэвидом Лэмми ранее в среду прибыл в Киев.

На прошлой неделе власти США объявили о выделении очередного транша военной помощи для Украины в размере $250 млн. В частности, в пакет вошли бронетранспортеры M113, БМП Bradley, колесные бронемашины с усиленной противоминной защитой, ракеты для РСЗО HIMARS, снаряды 155 и 105-мм для ствольной артиллерии.