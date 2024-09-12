На юге Калифорнии разбушевались природные пожары

Москва. 12 сентября. INTERFAX.RU - Пожарные службы Калифорнии ведут борьбу с пожарами в горной местности на юге этого штата США, сообщают в четверг американские СМИ.

Более 4 тыс. пожарных и почти 800 единиц спецтехники задействованы в тушении трех природных пожаров.

По сообщениям СМИ, 15 человек, 13 из которых – пожарные, получили травмы. Данных о погибших не поступало.

В среду губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом ввел чрезвычайное положение в округах Лос-Анджелес, Сан-Бернардино, Ориндж и Риверсайд. Власти предписали более 10 тыс. жителей эвакуироваться из опасных районов.

Пожар в 50 км восточнее Лос-Анджелеса охватил более 20 тыс. га, пожар на северо-востоке от Лос-Анджелеса, в округе Сан-Бернардино – более 14 тыс. га. Сложная обстановка сложилась на юго-востоке от Лос-Анджелеса, в округе Ориндж: там огнем охвачены почти 9 тыс. га.

На данный момент в Калифорнии сгорели 33 постройки.