Поиск

Боррель заявил о сохранении угрозы войны на юге Ливана

Москва. 12 сентября. INTERFAX.RU - Полномасштабной войны в Ливане пока удается избегать, но ее угроза остается, считает глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.

"Война никогда не бывает неизбежной. Это зависит от воли ее избежать. Да, мы работаем, и к настоящему времени объявленная полномасштабная война на юге Ливана с вторжением не произошла. Это хорошие новости. Несмотря на это, к сожалению, (...) угроза остается. И разрушения, и ежедневные бомбардировки продолжаются", - сказал Боррель, отвечая в четверг на вопросы журналистов в Бейруте после встречи с министром иностранных дел Ливана Абдаллой Бу Хабибом.

"Но мы, я думаю, избежали худшего. Поэтому мы должны продолжать добиваться всеобъемлющего мира в регионе. Всеобъемлющий мир в регионе означает, что безопасность Израиля зависит от способности палестинского народа иметь будущее, основанное на собственном государстве и свободе", - продолжил Боррель.

По его словам, мир на границе между Ливаном и Израилем также зависит от мира на Западном берегу и в секторе Газа.

"Безопасность судоходства в Красном море также зависит от того, как будут достигнуты мир и стабильность в конфликте между Израилем и Палестиной. Мы работаем на всех этих фронтах, и, конечно, результат не 100%", - констатировал высокий представитель ЕС по иностранным делам.

Глава европейской дипломатии выразил сожаление, что "резня в Газе" и поселенческая колонизация на Западном берегу реки Иордан продолжаются, угроза на ливанской границе сохраняется. Однако, по его мнению, международное сообщество не должно сдаваться в своих усилиях достичь мира на Ближнем Востоке.

Ливан Жозеп Боррель
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

США ввели санкции против венесуэльских чиновников в связи с итогами президентских выборов

Последний в Шотландии НПЗ закроется в 2025 году

Латвия вводит запрет на въезд автомобилей с белорусскими номерами

Совет ЕС продлил на полгода индивидуальные санкции против россиян за Украину

ЕЦБ ожидаемо снизил все три ключевые процентные ставки

ЕЦБ ожидаемо снизил все три ключевые процентные ставки

Советник премьера Индии расскажет Путину о закрытой встрече Моди и Зеленского

Советник премьера Индии расскажет Путину о закрытой встрече Моди и Зеленского

Два американских туриста впервые в истории вышли в открытый космос

Nokian Tyres планирует использовать резину из бересты в производстве шин

Nokian Tyres планирует использовать резину из бересты в производстве шин

Глава UniCredit не исключил возможности поглощения Commerzbank

Что случилось этой ночью: четверг, 12 сентября

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });