Боррель заявил о сохранении угрозы войны на юге Ливана

Москва. 12 сентября. INTERFAX.RU - Полномасштабной войны в Ливане пока удается избегать, но ее угроза остается, считает глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.

"Война никогда не бывает неизбежной. Это зависит от воли ее избежать. Да, мы работаем, и к настоящему времени объявленная полномасштабная война на юге Ливана с вторжением не произошла. Это хорошие новости. Несмотря на это, к сожалению, (...) угроза остается. И разрушения, и ежедневные бомбардировки продолжаются", - сказал Боррель, отвечая в четверг на вопросы журналистов в Бейруте после встречи с министром иностранных дел Ливана Абдаллой Бу Хабибом.

"Но мы, я думаю, избежали худшего. Поэтому мы должны продолжать добиваться всеобъемлющего мира в регионе. Всеобъемлющий мир в регионе означает, что безопасность Израиля зависит от способности палестинского народа иметь будущее, основанное на собственном государстве и свободе", - продолжил Боррель.

По его словам, мир на границе между Ливаном и Израилем также зависит от мира на Западном берегу и в секторе Газа.

"Безопасность судоходства в Красном море также зависит от того, как будут достигнуты мир и стабильность в конфликте между Израилем и Палестиной. Мы работаем на всех этих фронтах, и, конечно, результат не 100%", - констатировал высокий представитель ЕС по иностранным делам.

Глава европейской дипломатии выразил сожаление, что "резня в Газе" и поселенческая колонизация на Западном берегу реки Иордан продолжаются, угроза на ливанской границе сохраняется. Однако, по его мнению, международное сообщество не должно сдаваться в своих усилиях достичь мира на Ближнем Востоке.