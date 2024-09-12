В США четыре американца признаны виновными в незаконной деятельности в пользу РФ

Москва. 12 сентября. INTERFAX.RU - Суд присяжных в США в четверг признал четырех американских граждан виновными в сговоре с целью ведения незаконной деятельности на территории страны в интересах России, сообщили в Минюсте.

"Присяжные признали виновными Омали Йешитела (82 года), Пенни Хесс (78 лет), Джесси Невела (34 года), жителей Сент-Луиса, и Огастеса Ромейна-младшего (38 лет), жителя Атланты, в сговоре для деятельности в качестве агентов иностранного правительства", - говорится в заявлении министерства.

Согласно представленным в суде данным, по меньшей мере с мая 2015 года и по июль 2022 года подсудимые "действовали в интересах российского правительства на территории США".

По данным Минюста, все четверо обвиняемых якобы связаны с президентом Антиглобалисткого движения России Александром Ионовым.

Каждому подсудимому грозит максимальное наказание в виде пяти лет тюремного заключения. Дата вынесения приговора еще не назначена. Расследование дела ведет ФБР.