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Ракета-носитель компании SpaceX вывела на орбиту новую группу спутников Starlink

Москва. 13 сентября. INTERFAX.RU - Ракета-носитель Falcon 9 в пятницу по московскому времени вывела на орбиту очередную партию из 21 мини-спутника для пополнения орбитальной группировки глобальной сети интернет-покрытия системы Starlink, сообщила компания-разработчик SpaceX.

"Вывод 21 спутника Starlink подтвержден", - говорится в сообщении.

Запуск ракеты был осуществлен со стартовой площадки SLC-4E на базе американских Космических сил Ванденберг в Калифорнии в четверг в 18:45 по Тихоокеанскому времени США (в пятницу в 4:45 по Москве). Примерно через час спутники, отделившись от второй ступени носителя, вышли на орбиту.

С мая 2019 года в рамках проекта Starlink компания SpaceX запустила уже свыше 7 тыс. таких спутников. Часть из них вышла из строя или сошла с орбиты. Более 6,3 тыс. аппаратов находятся на орбите в рабочем состоянии.

В рамках запуска первая многоразовая ступень ракеты-носителя, которая использовалась в 18-й раз, совершила управляемую вертикальную посадку на морскую платформу-дрон Of Course I Still Love You в Тихом океане.

SpaceX Starlink
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