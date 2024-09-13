Доходы домохозяйств США в 2023 году выросли впервые за пять лет

Москва. 13 сентября. INTERFAX.RU - Медианный доход американских домохозяйств в 2023 году составлял $80,61 тыс., что на 4% превышает показатель за предыдущий год, сообщило статистическое управление США.

Это первое статистически значимое повышение доходов с 2019 года, отмечается в сообщении ведомства.

Под домохозяйством понимается человек, который владеет или арендует жилье. Например, оценки для латиноамериканских домохозяйств представляют домохозяйства, где один из владельцев или арендаторов является латиноамериканцем.

Среди расовых и этнических групп в прошлом году только неиспаноязычные белые зафиксировали рост доходов – на 5,7% (до $89,05 тыс.). Медианный доход латиноамериканских домохозяйств ($65,54 тыс.) и чернокожих ($56,49 тыс.) остался практически на уровне 2022 года и был самым низким.

Показатель у азиатских домохозяйств также не изменился ($112,8 тыс.), при этом являясь по-прежнему самым высоким среди национальных групп.