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GE HealthCare проведет вторичное публичное предложение обыкновенных акций

Москва. 13 сентября. INTERFAX.RU - Американский производитель медицинского оборудования GE HealthCare Technologies Inc., выделенный из General Electric Co. в начале 2023 года, объявил о запуске вторичного публичного предложения обыкновенных акций.

При этом сама компания не продает бумаги и не получит средств от их продажи, говорится в ее пресс-релизе.

Предполагается, что до закрытия предложения GE Aerospace, бывшее аэрокосмическое подразделение General Electric, передаст в счет долга 10 млн акций GE HealthCare банку Morgan Stanley, который затем продаст их андеррайтерам.

Банк также предоставил андеррайтерам право купить еще 1,5 млн акций GE HealthCare с расчетами не позднее 30 сентября.

Ведущие совместные букраннеры и организаторы предложения – Morgan Stanley и Citigroup Inc.

General Electric сохранила за собой почти 20% GE HealthCare после ее выделения. GE Aerospace, которая теперь отчитывается вместо GE и унаследовала ее биржевой тикер, на конец второго квартала располагала почти 31 млн акций GE HealthCare.

Также в начале апреля из GE был выделен поставщик решений для энергетики GE Vernova.

Никто и не ожидал, что GE Aerospace будет долгосрочным акционером GE HealthCare, пишет Barron's. Компания продает бумаги медленно, чтобы минимизировать влияние на котировки.

Акции GE HealthCare, число которых в обращении составляет почти 457 млн, дешевеют на 1,4% на торгах в пятницу, до $86,21 за штуку. GE Aerospace наращивает капитализацию на 1,6%.

General Electric GE GE Aerospace GE HealthCare
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