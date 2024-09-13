IMO поддержит проекты развивающихся стран по сокращению парниковых выбросов

Москва. 13 сентября. INTERFAX.RU - Международная морская организация (IMO) окажет техническую поддержку проектам развивающихся стран по сокращению выбросов парниковых газов от судоходства, сообщил сайт IMO.

На поддержку могут претендовать проекты, реализуемые в Китае, Индии, Грузии, Южно-Африканской Республике, Кении, Малайзии, Белизе, на Соломоновых островах и островах Кука. IMO готова поддержать инициативы, предлагающие инновационные для страны технологии или процессы, обладающие высоким потенциалом масштабирования и соответствующие национальной политике по сокращению выбросов парниковых газов. Кроме того, к участию не принимаются проекты, находящиеся на стадии НИОКР и не получающие инвестиции со стороны крупного владельца.

Заявки на участие принимаются до 11 октября через акселератор программы GreenVoyage 2050. Выбранные пилотные проекты получат техническую поддержку, связанную с оценкой рисков, привлечением финансирования и разработкой административных решений. Акселератор не будет финансировать проекты напрямую, но свяжет их владельцев с учреждениями, которые могут предоставить кредиты или гранты. При этом проекты смогут получить поддержку в размере до $250 тыс. в рамках индивидуального сопровождения для проведения технико-экономических исследований.

Стратегия IMO от 2023 года по сокращению выбросов парниковых газов от судов ставит целью достичь нулевых выбросов к 2050 году. Программа поощряет проведение научно-исследовательских работ и реализацию пилотных проектов по разработке технологий с нулевым уровнем выбросов парниковых газов, а также топлива и источников энергии для повышения энергоэффективности морского транспорта.

GreenVoyage2050 - программа IMO по поддержке развивающихся стран в сокращении выбросов парниковых газов от судоходства. В рамках первой фазы (2020-2023 годы) была оказана помощь странам-партнерам в разработке политических решений и пилотных проектов. Вторая фаза (2024-2030 годы) продолжит и расширит эту поддержку, привлекая финансирование со стороны Финляндии, Франции, Германии, Нидерландов и Норвегии.