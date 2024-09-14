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В Иране заявили, что вывели на орбиту спутник "Чамран-1"

Москва. 14 сентября. INTERFAX.RU - Власти Ирана заявили, что успешно вывели на орбиту исследовательский спутник "Чамран-1", сообщает в субботу агентство Tasnim.

Спутник весом в примерно 60 кг разработали и собрали иранские компании. Его вывела на орбиту иранская ракета-носитель "Каем-100". Основная задача "Чамрана-1" - протестировать ряд технологий, необходимых для маневрирования на орбите.

В свою очередь, западные СМИ отмечают, что спутник был спроектирован и собран с участием министерства обороны Ирана. Ракета "Чамран-1" была разработана Корпусом стражей Исламской революции (КСИР). США и ряд других стран подозревают, что Иран использует запуск ракет в космос, в том числе, чтобы работать над применимыми в военных целях баллистическими технологиями.

Иран КСИР Чамран-1
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