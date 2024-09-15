Латвия намерена передать Украине закупленные у Великобритании бронемашины

Москва. 15 сентября. INTERFAX.RU - Латвия передаст Украине закупленные ранее у Великобритании боевые гусеничные бронемашины разведки CVR(T), сообщили в воскресенье агентству LETA в пресс-службе латвийского Минобороны.

Конкретное количество бронемашин, которые будут переданы Украине, в Минобороны не назвали.

В пресс-службе напомнили, что Латвия обязалась оказывать военную поддержку Украине в размере 0,25% от валового внутреннего продукта ежегодно как минимум до 2026 года. Ранее Украине уже были переданы различные виды вооружения и техники, включая вертолеты и самоходные гаубицы, закупленные ранее у Австрии.

Подписанный с Великобританией в 2014 году договор предусматривал поставку 123 бронемашин CVR(T) - 116 модернизированных и семи без капитального ремонта для обучения механиков. Первые машины были поставлены Латвии осенью 2015 года.

В 2019 году с Великобританией был подписан еще один договор о дополнительной закупке бронемашин, отмечает агентство.

Командующий Национальными вооруженными силами Латвии Леонид Калниньш ранее заявил, что латвийской армии нужны новые боевые машины пехоты для замены CVR(T). Этим летом министр обороны Латвии Андрис Спрудс сообщил журналистам, что закупка боевых машин пехоты находится на завершающей стадии отбора претендентов.