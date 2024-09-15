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Разрушение разгонного блока Centaur привело к образованию более 500 фрагментов в космосе

Москва. 15 сентября. INTERFAX.RU - Более 500 фрагментов космического мусора образовалось на околоземной орбите после разрушения американского разгонного блока Centaur в начале сентября, сообщили в Институте прикладной математики имени Келдыша (ИПМ) РАН в воскресенье.

"6 сентября 2024 года на высоте 33 400 км над Тихим океаном произошло разрушение американского разгонного блока Atlas 5 Centaur. В результате этого события в космосе каталогизировано более 500 фрагментов", - говорится в сообщении в телегам-канале института.

Ученые также представили анимацию полета разгонного блока Centaur, собранную из кадров 22-см телескопа.

4 августа 2021 года в "Роскосмосе" сообщали, что общий вес космического мусора на орбите превышает 7 тыс. тонн. По данным госкорпорации, ежедневно автоматизированная система предупреждения об опасных ситуациях в околоземном космическом пространстве получает от 3 до 10 сообщений о сближениях космических аппаратов РФ с потенциально опасными объектами.

РАН институт Келдыша США Atlas 5 Centaur
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