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Россиянин разбился насмерть, сорвавшись со скалы в Абхазии

Москва. 15 сентября. INTERFAX.RU - Гражданин России погиб, упав со скалы в Абхазии, сообщает в воскресенье пресс-служба МЧС республики.

По данным пресс-службы, погибший - 35-летний житель города Нальчик (КБР). Несчастный случай произошел в селе Верхняя Эшера Сухумского района. На место происшествия были направлены сотрудники поисково-спасательного отряда (ПСО) МЧС и медуправления.

Тело погибшего доставлено в морг Сухумской больницы, говорится в сообщении.

Абхазия
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