США ввели в боевой состав ВМС новую ударную атомную подлодку

Москва. 15 сентября. INTERFAX.RU - США ввели в боевой состав своих ВМС новую ударную атомную подводную лодку USS New Jersey (SSN 796) класса Virginia Block IV, сообщил телеканал Fox News.

Церемония состоялась на военно-морской базе Эрл в штате Нью-Джерси. Подлодки этого класса оснащены 12 крылатыми ракетами Tomahawk с дальностью действия 1,6 тыс. км.

Длина атомной подлодки составляет 115 метров, ширина - 10 метров. Она может погружаться на глубину более 240 метров и развивать скорость более 25 узлов.

В составе ВМС США на данный момент числятся 23 ударные подлодки класса Virginia различных модификаций.